«Кротоне» предлагает новый контракт Чеккерини, которым интересуется «Спартак»

Руководство «Кротоне» намерено продлить контракт с защитником Федерико Чеккерини. Как сообщает источник, итальянский клуб предлагает 25-летнему защитнику продлить контракт, истекающий в 2019 году, до 2020 года.

Ранее появилась информация о том, что в услугах Чеккерини заинтересован московский «Спартак», который готов заплатить за итальянского футболиста € 4 млн.