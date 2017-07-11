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«Кротоне» предлагает новый контракт Чеккерини, которым интересуется «Спартак»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Кротоне, Чеккерини Федерико
Сегодня, 07:55 | Источник: gazzamercato.it | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Кротоне» намерено продлить контракт с защитником Федерико Чеккерини. Как сообщает источник, итальянский клуб предлагает 25-летнему защитнику продлить контракт, истекающий в 2019 году, до 2020 года.
Ранее появилась информация о том, что в услугах Чеккерини заинтересован московский «Спартак», который готов заплатить за итальянского футболиста € 4 млн.
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