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СМИ: «„Бавария“ - фаворит в борьбе за подписание Хамеса Родригеса»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бавария, Родригес Хамес
Сегодня, 09:15 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти хочет переманить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса на «Альянц Арену».
Колумбийские СМИ утверждают, что колумбиец, знакомый итальянскому специалисту по совместной работе в мадридском клубе, точно не останется в «Реале».
При этом, по слухам, Хамес ближе к переходу в «Баварию», чем в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед», куда игрока также сватают.
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