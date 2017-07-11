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СМИ: «„Бавария“ - фаворит в борьбе за подписание Хамеса Родригеса»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бавария, Родригес Хамес
Сегодня, 09:15 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти хочет переманить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса на «Альянц Арену».

Колумбийские СМИ утверждают, что колумбиец, знакомый итальянскому специалисту по совместной работе в мадридском клубе, точно не останется в «Реале».

При этом, по слухам, Хамес ближе к переходу в «Баварию», чем в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед», куда игрока также сватают.

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