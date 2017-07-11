СМИ: «„Бавария“ - фаворит в борьбе за подписание Хамеса Родригеса»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти хочет переманить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса на «Альянц Арену».

Колумбийские СМИ утверждают, что колумбиец, знакомый итальянскому специалисту по совместной работе в мадридском клубе, точно не останется в «Реале».

При этом, по слухам, Хамес ближе к переходу в «Баварию», чем в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед», куда игрока также сватают.