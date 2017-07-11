Технический спонсор МЮ хочет, чтобы Хамес взял в клубе 10-й номер

Руководители технического спонсора «Манчестер Юнайтед» - компании Adidas, хотят, чтобы манкунианский клуб подписал полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Кроме того, они желают, чтобы колумбиец, являющийся одним из самых популярных спортсменов в мире, получил на «Олд Траффорд» 10-й номер, который освободился после перехода многолетнего символа «красных дьяволов» Уэйна Руни в «Эвертон».

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Хамес лишь 13 раз выходил в стартовом составе «сливочных», и он хотел бы играть чаще. Напомним, что в 2014 году мадридский клуб заплатил «Монако» за трансфер Родригеса 60 млн фунтов.