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Технический спонсор МЮ хочет, чтобы Хамес взял в клубе 10-й номер

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Родригес Хамес
Сегодня, 08:53 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь

Руководители технического спонсора «Манчестер Юнайтед» - компании Adidas, хотят, чтобы манкунианский клуб подписал полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Кроме того, они желают, чтобы колумбиец, являющийся одним из самых популярных спортсменов в мире, получил на «Олд Траффорд» 10-й номер, который освободился после перехода многолетнего символа «красных дьяволов» Уэйна Руни в «Эвертон».

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Хамес лишь 13 раз выходил в стартовом составе «сливочных», и он хотел бы играть чаще. Напомним, что в 2014 году мадридский клуб заплатил «Монако» за трансфер Родригеса 60 млн фунтов.

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