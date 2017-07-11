Иванов: «„Урал“ готов отпустить Заболотного за небольшие деньги, ему нужно играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб готов расстаться с голкипером Николаем Заболотным:

«Николаю 27 лет - это самый вратарский возраст, поэтому с удовольствием его бы отпустили, потому что ему нужно играть. Мы рассчитываем на Годзюра как первого голкипера. Пока предложений по Заболотному нет, его агенты не шевелятся. Мы желаем ему, чтобы он где-то заиграл в аренде или его выкупили, отпустили бы за небольшие деньги. Хочется, чтобы он играл, в свое время он выступал за молодежную сборную вместе с Шатовым, Кокориным, Смоловым. Если поступит предложение, обязательно его отпустим».