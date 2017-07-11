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Агент: «Как минимум следующий сезон Гарсия намерен провести в „Зените“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Гарсия Хавьер
Сегодня, 13:18 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Мануэл Гарсия Квилон - агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, заявил, что в планы его клиента не входит уход из петербургского клуба, хотя футболиста хотят арендовать «Бордо», «Малага» и «Бетис»:

«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию. Хави имеет контракт с „Зенитом“ до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе».

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