Агент: «Как минимум следующий сезон Гарсия намерен провести в „Зените“»

Мануэл Гарсия Квилон - агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, заявил, что в планы его клиента не входит уход из петербургского клуба, хотя футболиста хотят арендовать «Бордо», «Малага» и «Бетис»:

«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию. Хави имеет контракт с „Зенитом“ до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе».