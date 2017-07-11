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Агент: «Как минимум следующий сезон Гарсия намерен провести в „Зените“»
Сегодня, 13:18 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Мануэл Гарсия Квилон - агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, заявил, что в планы его клиента не входит уход из петербургского клуба, хотя футболиста хотят арендовать «Бордо», «Малага» и «Бетис»:
«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию. Хави имеет контракт с „Зенитом“ до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе».
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А то что остается, это понятно. Он - самый высокооплачиваемый легионер в РФПЛ.
ключевое выражение,а то румын так и не нашел ему применение,хотя в 1 круге выглядел неплохо