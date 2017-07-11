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Ещенко: «Эта золотая медаль была заслужена и выстрадана в течение года»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Ещенко Андрей
Сегодня, 10:54 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко был рад получить медаль чемпиона РФПЛ в сезоне-2016/17, но уже думает о грядущих вызовах:

«Всегда приятно получить медаль. Особенно когда она заслужена и выстрадана в течение года. Но эмоции для меня закончились, головой я уже в предстоящем сезоне.

Праздник был великолепный. Но надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам».

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