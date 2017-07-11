30
Ещенко: «Эта золотая медаль была заслужена и выстрадана в течение года»
Сегодня, 10:54 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко был рад получить медаль чемпиона РФПЛ в сезоне-2016/17, но уже думает о грядущих вызовах:
«Всегда приятно получить медаль. Особенно когда она заслужена и выстрадана в течение года. Но эмоции для меня закончились, головой я уже в предстоящем сезоне.
Праздник был великолепный. Но надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам».
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через
Постоял, полюбовался, затем снял и стал готовиться к новому сезону.
Так Андрей и тебе делать надо.
Удачи и новых вызовов 2017-2018 !
Ещенко уникальный футболист конечно... много ошибается, но в старании его ни разу не упрекнёшь! Теперь появились конкуренты в лице Йовановича и Тигиева. Играть будет сильнейший, а не безальтернативный.