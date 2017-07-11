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Крапивка: «До матча с „Химками“ игроки „Кубани“ должны получить по несколько окладов»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Кубань
Сегодня, 12:49 | Источник: Kp.ru | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал финансовую ситуацию в клубе:

«Информация о выплатах в клубе, появившаяся в прессе, предстала перед аудиторией в искаженном виде. В конце прошлой недели нам поступили определенные средства, но совсем не в том объеме, которого хватило бы для выплат игрокам. В сложившейся ситуации было принято решение погасить задолженности перед персоналом, работниками учебно-тренировочной базы, рядовыми сотрудниками офиса, персоналом и тренерским составом нашей спортивной школы. Все прекрасно понимают, что зарплаты футболистов и обычных, пусть и квалифицированных работников, разнятся в десятки раз, и для наших сотрудников с не столь высокими доходами задолженность может быть гораздо более критичной. Отмечу, что раньше в „Кубани“ решение в подобных вопросах всегда принималось в пользу игроков.

В данный момент переговоры со спонсорами находятся в завершающей стадии, и до матча с „Химками“ игроки должны получить по несколько окладов. Приложим все усилия к тому, чтобы стабилизировать ситуацию, что позволит нам больше говорить о спортивных успехах команды, которая, к слову, начала турнир с блестящей выездной победы».

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