Крапивка: «До матча с „Химками“ игроки „Кубани“ должны получить по несколько окладов»

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал финансовую ситуацию в клубе:

«Информация о выплатах в клубе, появившаяся в прессе, предстала перед аудиторией в искаженном виде. В конце прошлой недели нам поступили определенные средства, но совсем не в том объеме, которого хватило бы для выплат игрокам. В сложившейся ситуации было принято решение погасить задолженности перед персоналом, работниками учебно-тренировочной базы, рядовыми сотрудниками офиса, персоналом и тренерским составом нашей спортивной школы. Все прекрасно понимают, что зарплаты футболистов и обычных, пусть и квалифицированных работников, разнятся в десятки раз, и для наших сотрудников с не столь высокими доходами задолженность может быть гораздо более критичной. Отмечу, что раньше в „Кубани“ решение в подобных вопросах всегда принималось в пользу игроков.

В данный момент переговоры со спонсорами находятся в завершающей стадии, и до матча с „Химками“ игроки должны получить по несколько окладов. Приложим все усилия к тому, чтобы стабилизировать ситуацию, что позволит нам больше говорить о спортивных успехах команды, которая, к слову, начала турнир с блестящей выездной победы».