Гамула: «Бердыев как глыба, как камень. Самый сильный тренер, с которым работал»

Экс-наставник молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула рад, что ему посчастливилось работать в одном клубе с бывшим главным тренером «желто-синих» Курбаном Бердыевым, который этим летом возглавил «Рубин»:

«Он из невозможного сделал возможное. Сработал его авторитет и умение себя подать. Бердыев заставил всех шевелиться. Он как глыба, как камень. Если что-то сказал, уже назад не отойдет. Бердыев – самый сильный тренер, с которым нам приходилось работать. И как тренер, и как менеджер.

Он изменил все в тренировочном процессе. Наладил дисциплину. Закрылся полностью. Никто не мог зайти ни на одну тренировку. Из дубля – только я. Я все время с Бердыевым контактировал. Мог в любой момент позвонить или зайти. Он всегда меня принимал. Все проблемы, которые могли быть, он был в состоянии решить. Поэтому шел только к нему. Говорил: „Курбан Бекиевич, ты извини, у тебя и так голова болит, но мне не к кому ходить“».