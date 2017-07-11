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Гамула: «Бердыев как глыба, как камень. Самый сильный тренер, с которым работал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Ростов, Бердыев Курбан , Гамула Игорь
Сегодня, 10:44 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-наставник молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула рад, что ему посчастливилось работать в одном клубе с бывшим главным тренером «желто-синих» Курбаном Бердыевым, который этим летом возглавил «Рубин»:

«Он из невозможного сделал возможное. Сработал его авторитет и умение себя подать. Бердыев заставил всех шевелиться. Он как глыба, как камень. Если что-то сказал, уже назад не отойдет. Бердыев – самый сильный тренер, с которым нам приходилось работать. И как тренер, и как менеджер. 

Он изменил все в тренировочном процессе. Наладил дисциплину. Закрылся полностью. Никто не мог зайти ни на одну тренировку. Из дубля – только я. Я все время с Бердыевым контактировал. Мог в любой момент позвонить или зайти. Он всегда меня принимал. Все проблемы, которые могли быть, он был в состоянии решить. Поэтому шел только к нему. Говорил: „Курбан Бекиевич, ты извини, у тебя и так голова болит, но мне не к кому ходить“».

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