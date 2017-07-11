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Казаков: «В кулуарах все увереннее говорят, что формат лимита будет 8+17»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение
Сегодня, 00:39 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Отечественный комментатор Илья Казаков поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ, который будет изменен со следующего сезона.

«Всех смущает лимит, его новая формула. В кулуарах все увереннее говорят, что формат будет „8+17“ и его должны объявить в сентябре.

Если действительно так, ситуация на рынке становится еще более напряженной. „Зенит“ и „Рубин“ вовремя сориентировались в ней, укрепившись русскими игроками, а у „Спартака“, например, такой длины состава просто нет. И брать еще одного легионера, когда их число будет жестко лимитировано, глупо.

Молодые игроки из дубля в этой истории помочь могут вряд ли. Если посмотреть на тот же „Локомотив“ – на летних сборах Семин прибегал к услугам дублеров, но ставка будет сделана на старую гвардию. Потому что есть задачи – в данном конкретном случае это место в тройке (хотя по официальной версии, для внешнего мира – в пятерке) и выход из группы в Лиге Европы.

А соответствовать задачам надо, чтобы остаться во главе команды. Создание „Казанки“ – это ведь шаг именно в эту сторону. Желание понять, можно ли сделать боеспособную команду на основе молодых игроков».

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