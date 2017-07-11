Кержаков: «В Европе нет спроса на российских игроков»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что Европу не интересуют российские игроки:

«Думаю, на российских игроков в Европе нет спроса. Да и амбиции российских игроков не совпадают с запросами иностранных клубов. Получается, что ты играешь здесь, выступаешь за топ-клуб, и нужно переходить в команды Англии, Германии или Испании, которые также сражаются за высокие места... Так думать неправильно.

Думаю, только в 2008 году из той сборной России, которая доходила до полуфинала Евро, были футболисты, которые были похожи на хороших игроков европейского уровня».

Ранее Кержаков предположил, что причиной третьего места «Зенита» в минувшем розыгрыше РФПЛ могло стать неудовлетворительное качество газона на стадионе «Крестовский».