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Кержаков: «В Европе нет спроса на российских игроков»
Сегодня, 00:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что Европу не интересуют российские игроки:
«Думаю, на российских игроков в Европе нет спроса. Да и амбиции российских игроков не совпадают с запросами иностранных клубов. Получается, что ты играешь здесь, выступаешь за топ-клуб, и нужно переходить в команды Англии, Германии или Испании, которые также сражаются за высокие места... Так думать неправильно.
Думаю, только в 2008 году из той сборной России, которая доходила до полуфинала Евро, были футболисты, которые были похожи на хороших игроков европейского уровня».
Ранее Кержаков предположил, что причиной третьего места «Зенита» в минувшем розыгрыше РФПЛ могло стать неудовлетворительное качество газона на стадионе «Крестовский».
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