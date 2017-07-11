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Дриусси: «Надеюсь показать себя с лучшей стороны в майке „Зенита“»
Сегодня, 19:57 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров
Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал не будет ли ему страшно в России.
«Это первый год для меня за пределами Аргентины. Я очень рад, что проведу его здесь. Я очень надеюсь показать себя с лучшей стороны в майке „Зенита“, как и во времена моего выступления за „Ривер Плейт“. Надеюсь, что я достигну не только успешных командных результатов, но и личных», - сказал Дриусси.
Напомним, что нападающий уже находится в расположении «Зенита».
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Или войдите через
конечно станут)
пример вагнер лав и витиньо
Хочется верить, что вдвоём с Леандро вы станете ускорителем для всей команды!!!