«Динамо» может не переехать на «ВТБ Арену»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что у клуба есть проблемы с компанией, которая занимается строительством нового стадиона «бело-голубых» «ВТБ Арены».

«Стадион? Ситуация непростая. У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на „Динамо“. У нас есть „Лужники“ на крайний случай.

У общества остались проценты акций, но на сегодняшний день они строят финансовую модель, из которой я не понимаю, ради кого строился стадион».

Ранее сообщалось, что «Динамо» может открыть стадион товарищеским матчем с лондонским «Арсеналом».