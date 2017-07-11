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«Динамо» может не переехать на «ВТБ Арену»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: стадионы, Динамо М
Сегодня, 20:40 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что у клуба есть проблемы с компанией, которая занимается строительством нового стадиона «бело-голубых» «ВТБ Арены».

«Стадион? Ситуация непростая. У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на „Динамо“. У нас есть „Лужники“ на крайний случай. 

У общества остались проценты акций, но на сегодняшний день они строят финансовую модель, из которой я не понимаю, ради кого строился стадион».

Ранее сообщалось, что «Динамо» может открыть стадион товарищеским матчем с лондонским «Арсеналом».

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