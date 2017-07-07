30
Стадион «СКА-Хабаровска» допущен к матчам Премьер-Лиги
Сегодня, 19:42 | Источник: ФК "СКА-Хабаровск" | Редакция: Сергей Иванов
«СКА-Хабаровск» сообщил, что комиссия РФС приняла домашний стадион клуба, и он начнет предстоящий сезон дома, а не на резервной арене.
«Стадион имени Ленина прошел сертификацию РФС и объявлен пригодным для проведения игр чемпионата России. Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского Футбольного Союза. Домашняя арена ФК „СКА-Хабаровск“ по его итогам получила статус „Первой категории с замечаниями“. Таким образом, матч с петербургским „Зенитом“, который состоится 16-го числа уже точно пройдет в Хабаровске».
Другие материалы по теме:
02 июля 2017
30 июня 2017
29 июня 2017
25 июня 2017
23 июня 2017
21 июня 2017
17 июня 2017
15 июня 2017
14 июня 2017
12:23 Видео На стадионе в Волгограде случился пожар 14
60
Или войдите через