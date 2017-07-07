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Стадион «СКА-Хабаровска» допущен к матчам Премьер-Лиги

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: стадионы, СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:42 | Источник: ФК "СКА-Хабаровск" | Редакция: Сергей Иванов

«СКА-Хабаровск» сообщил, что комиссия РФС приняла домашний стадион клуба, и он начнет предстоящий сезон дома, а не на резервной арене.

«Стадион имени Ленина прошел сертификацию РФС и объявлен пригодным для проведения игр чемпионата России.  Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского Футбольного Союза. Домашняя арена ФК „СКА-Хабаровск“ по его итогам получила статус „Первой категории с замечаниями“. Таким образом, матч с петербургским „Зенитом“, который состоится 16-го числа уже точно пройдет в Хабаровске».

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