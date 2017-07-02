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Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Нашим резервным стадионом станет „Анжи-Арена“»
Сегодня, 13:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов заявил, что стадион «Анжи-Арена» станет резервной ареной для «армейцев» в грядущем розыгрыше РФПЛ:
«Нашим резервным стадионом станет „Анжи-Арена“».
Напомним, что из-за несоответствия стадиона им. Ленина требованиям РФПЛ «СКА-Хабаровску», вероятно, придется начать сезон в другом регионе, хотя Флегонтов надеется, что клубу разрешат проводить матчи чемпионата России на своем домашнем стадионе.
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Главное, что Сочи не сделали резервным, а то было бы как-то тупо: использовать стадион на котором никто не играет.
Это вообще было бы круто! На трибунах вместе Динамовцы, Армейцы и Спартачи...болеют за СКА!
Уверяю, так бы и было! Испугались в РФС...