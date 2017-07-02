Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Нашим резервным стадионом станет „Анжи-Арена“»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов заявил, что стадион «Анжи-Арена» станет резервной ареной для «армейцев» в грядущем розыгрыше РФПЛ:

«Нашим резервным стадионом станет „Анжи-Арена“».

Напомним, что из-за несоответствия стадиона им. Ленина требованиям РФПЛ «СКА-Хабаровску», вероятно, придется начать сезон в другом регионе, хотя Флегонтов надеется, что клубу разрешат проводить матчи чемпионата России на своем домашнем стадионе.