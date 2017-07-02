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Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Нашим резервным стадионом станет „Анжи-Арена“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: стадионы, СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов заявил, что стадион «Анжи-Арена» станет резервной ареной для «армейцев» в грядущем розыгрыше РФПЛ:

«Нашим резервным стадионом станет „Анжи-Арена“».

Напомним, что из-за несоответствия стадиона им. Ленина требованиям РФПЛ «СКА-Хабаровску», вероятно, придется начать сезон в другом регионе, хотя Флегонтов надеется, что клубу разрешат проводить матчи чемпионата России на своем домашнем стадионе.

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