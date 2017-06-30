Футбольное поле «Ростов-Арены» готово на 72%

Пресс-служба регионального представительства «Ростов-Арены» сообщила о том, что футбольное поле стадиона готово на 72%:

«В настоящее время завершена укладка щебеночного основания футбольного поля, близятся к завершению работы по устройству дренажной системы и системы орошения. Общая готовность футбольного поля „Ростов-Арены“ составляет 72%».

Отмечается, что на 98% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона, на 67% завершены наружные и внутренние отделочные работы. Вместе с тем уже завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного кровельного покрытия из мембраны Ferrari.

Строительство арены идет с опережением графика. По последним данным, работы на «Ростов-Арене» завершены более чем на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года.