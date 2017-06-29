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«Динамо» будет играть на новом стадионе с сезона-2018/19
Сегодня, 22:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, что «Динамо» проведет свой первый матч на новой домашней арене в сезоне-2018/19.
«Безусловно, „Динамо“ проведет первый тур следующего сезона на новой арене. Уже обсуждаем с клубом многие детали стадиона, вплоть до отделки раздевалок», - сказал Перегудов.
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