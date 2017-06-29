«Динамо» будет играть на новом стадионе с сезона-2018/19

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, что «Динамо» проведет свой первый матч на новой домашней арене в сезоне-2018/19.

«Безусловно, „Динамо“ проведет первый тур следующего сезона на новой арене. Уже обсуждаем с клубом многие детали стадиона, вплоть до отделки раздевалок», - сказал Перегудов.