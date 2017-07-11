Арены РФПЛ. От Хабаровска до «Крестовского»

В конце недели стартует новый сезон Российской Футбольной Премьер-Лиги. «Соккер.ру» присматривается к стадионам, которые примут матчи чемпионата России.

«Спартак» (Москва)

Стадион: «Открытие-Арена»; Вместимость: 45 000.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 491 404; средняя: 32 760; заполняемость: 72.8%*.

Самая посещаемая арена прошлого сезона, меньше десяти тысяч зрителей не хватило «Спартаку», чтобы пробить отметку в полмиллиона, которая может покориться в новом сезоне, если команда Массимо Карреры продолжит радовать своих болельщиков победами. На фоне чемпионства у «Спартака» бодро проходит абонементная программа, что позволяет рассчитывать на рост посещаемости в кампании 2017/18.

*только для команд, сыгравших все 15 домашних матчей на одном стадионе.

ЦСКА (Москва)

Стадион: «ВЭБ-Арена»; Вместимость: 30 000.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 216 806; средняя: 14 454; заполняемость: 48.2%.

«Армейцы» переехали на новенький стадион в прошлом сезоне, но, к сожалению, не удалось заполнять его даже наполовину, хотя многие болельщики возмущались, что 30-тысячник – это очень мало для города Москва и такого титулованного клуба, как ЦСКА. Было бы объяснимо, проводи «красно-синие» провальный сезон, но ведь боролись за чемпионство и финишировали на второй строчке, заработав путевку в Лигу чемпионов.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Стадион: «Санкт-Петербург»; Вместимость: 67 800.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 278 354; средняя: 18 557.

В прошлом сезоне «Зенит» проводил матчи на стадионах «Петровский» и «Санкт-Петербург», который так же известен под названием «Крестовский». По средней домашней посещаемости питерцы заняли второе место в РФПЛ после «Спартака», но в грядущем чемпионате у них есть все шансы вырваться в лидеры по зрительской аудитории. Даже если москвичи будут собирать аншлаги на каждой игре, стадион «Зенита» банально может принять больше гостей. Титул самого вместительного стадиона РФПЛ от «Казань-Арены» и «Открытие-Арены» переходит к стадиону «Санкт-Петербург», причем бьет он конкурентов с известным запасом.

«Краснодар» (Краснодар)

Стадион: «Краснодар»; Вместимость: 34 089.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 259 826; средняя: 17 321.

«Краснодар» - прекрасный пример того, как переезд на новую арену способен серьезно повысить посещаемость матчей – 220%, если быть точным. А ведь начинали прошлый сезон «быки» на «Кубани», только в октябре отметили новоселье, то есть в новом чемпионате «Краснодар», если сохранит взятый темп, выйдет на среднюю посещаемость в 20 тысяч человек.

«Ахмат» (Грозный)

Стадион: «Ахмат-Арена»; Вместимость: 30 000.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 228 454; средняя: 15 230; заполняемость: 50.8%.

На «Терек» ходили немного хуже, чем на «Зенит» и «Краснодар». Зато грозненцы на самую малость опередили ЦСКА, который проводил сезон-2016/17 в ранге действующего чемпиона. Возможно, приход нового тренера и обновление команды дадут теперь уже «Ахмату» прирост посещаемости.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

Стадион: «Олимп-2»; Вместимость: 15 365.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 153 770; средняя: 10 251; заполняемость: 66.7%.

Бердыев и его команда устроили футбольный бум в Ростове-на-Дону, что положительно сказалось на посещаемости матчей. Хотя, уверен, на «Олимп-2» ходило бы еще больше людей, если бы не жуткая ситуация со спекулянтами: даже на априори аншлаговом матче со «Спартаком» в апреле было достаточно свободных мест, которые наверняка разошлись бы, будь у болельщиков возможность приобрести билеты по номинальной стоимости.

«Уфа» (Уфа)

Стадион: «Нефтяник»; Вместимость: 15 132.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 102 164; средняя: 6 810; заполняемость: 45%.

Несмотря на самый успешный сезон в истории клуба, «Уфа» оказалась в числе аутсайдеров по посещаемости вообще и домашних матчей в частности.

«Локомотив» (Москва)

Стадион: «Локомотив»; Вместимость: 28 500.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 157 991; средняя: 10 532; заполняемость: 37%.

Домашние матчи «Локомотива» посетили в три раза меньше человек, чем игры «Спартака», хотя новое руководство вроде бы предпринимало разнообразные шаги для увеличения активной аудитории. 37% заполняемости своего собственного стадиона для обладателя Кубка России и одного из самых титулованных клубов страны – это, конечно, печально.

«Рубин» (Казань)

Стадион: «Казань-Арена»; Вместимость: 45 000.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 144 759; средняя: 9651.

Клуб, который в наступающем чемпионате должен серьезно увеличить домашнюю аудиторию. Во-первых, прошлый сезон получился слишком неудачным и безнадежным, во-вторых, возвращение Курбана Бердыева наверняка заставит многих болельщиков со стажем вспомнить дорожку на стадион. Или выучить новый маршрут, ведь Курбан Бекиевич ковал казанское «золото» еще на «Центральном».

«Амкар» (Пермь)

Стадион: «Звезда»; Вместимость: 17 000.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 107 340; средняя: 7 156; заполняемость: 42.1%.

Нужно напомнить, в каких суровых условиях проходит добрая половина домашних встреч «Амкара». Респект тем болельщикам, которые, несмотря на погодные условия и собственный комфорт, поддерживают команду с трибун в Перми.

«Урал» (Екатеринбург)

Стадион: «СКБ-Банк Арена»; Вместимость: 10 000.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 79 783; средняя: 5 319.

У «Урала» худшая домашняя посещаемость среди всех команд РФПЛ, выступавших в прошлом сезоне в элитном дивизионе, если не считать «Томь», отправившуюся в ФНЛ. «Шмели» начнут сезон на «СКБ-Банк Арене», обязательно сыграют на «Екатеринбург Арене», которую нужно будет протестировать перед ЧМ-2018, а зимой могут спрятаться от холодов в манеже.

«Анжи» (Махачкала)

Стадион: «Анжи-Арена»; Вместимость: 30 000.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 101 603; средняя: 6 774; заполняемость: 22.6%.

«Анжи» недосчитался зрителей на домашних играх из-за очередной встряски, которая случилась с клубом в зимнюю паузу: поменялся владелец, состав, главный тренер и цели на сезон. В итоге, футболисты махачкалинского клуба на выездных встречах увидели чуть ли не в два раза больше зрителей, нежели в родных стенах.

«Арсенал» (Тула)

Стадион: «Арсенал»; Вместимость: 20 074.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17: 163 807; средняя: 10 290; заполняемость: 54.4%.

А вот в Туле футбол любят, хотя «Арсенал» до последнего тура боролся за выживание и тоже пережил «смену вектора развития» в середине чемпионата, как и «Анжи». Не всегда, конечно, собирались аншлаги, но на фоне других команд со схожими возможностями у туляков достойная посещаемость.

«Динамо» (Москва)

Стадион: «Арена-Химки»; Вместимость: 18 636.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17 (ФНЛ): 77 682; средняя: 4 089; заполняемость: 21.9%.

По посещаемости в ФНЛ «Динамо» уступило воронежскому «Факелу», хотя цифры, понятно, не впечатляющие. Но возвращение в РФПЛ должно взбодрить армию динамовских болельщиков, да и фанаты иных соперников поднимут посещаемость «Арене-Химки». А там и возвращение на родной стадион не за горами, что, безусловно, станет большим событием не только для «бело-голубых», но и для всей РФПЛ.

«Тосно» (Ленинградская область)

Стадион: «Петровский»; Вместимость: 21 107.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17 (ФНЛ): 36 157; средняя: 1 903.

«Зенит» переезжает на арену «Санкт-Петербург», но «Петровский» остается в РФПЛ! Правда, посещаемость домашних матчей «Тосно» заранее пугает. Прошлый сезон этот молодой клуб проводил в Великом Новгороде, а теперь будет играть в Санкт-Петербурге. Своей аудитории у «Тосно» нет, и если на матчах с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА будет немало людей, то встреча с условной «Уфой» может обернуться антирекордом и удручающим количеством свободных мест на трибунах.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск)

Стадион: «Стадион имени Ленина»; Вместимость: 15 200.

Домашняя посещаемость в сезоне 2016/17 (ФНЛ): 70 794; средняя: 3 726; заполняемость: 24.5%.

Третий по посещаемости клуб ФНЛ прошлого сезона наверняка прибавит в этом компоненте, ведь Хабаровск посетят лучшие команды России. Выезд, который станет самым любимым для всех в РФПЛ, ведь ради игры со «СКА-Хабаровском» предстоит совершить незабываемый перелет.