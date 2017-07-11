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Дани Алвес сегодня сделает выбор между ПСЖ и «Ман Сити»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, ПСЖ, Алвес Даниэль
Сегодня, 13:27 | Источник: leparisien.fr | Редакция: Антон Белюсь
По информации французской прессы бразильский защитник Даниэль Алвес близок к принятию решения о своем будущем.
Напомним, что 34-летний бек в июне прекратил сотрудничество с «Ювентусом», чтобы, как казалось, перебраться в «Манчестер Сити», где тренером является Хосеп Гвардиола, знакомый Алвесу по совместной работе в «Барселоне», однако недавно в борьбу за игрока вклинился ПСЖ.
Ожидается, что Алвес уже сегодня примет окончательное решение насчет того, где он продолжит карьеру.
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Игрок может стать ключевым, несмотря на позицию, как это было в лч за ювентус. Тащил
карьеру, болельщики Барсы желают ему успехов и благодарят за игру
в Барселоне. Ушёл из-за разногласий с Бартомеу, жаль.