Дани Алвес сегодня сделает выбор между ПСЖ и «Ман Сити»

По информации французской прессы бразильский защитник Даниэль Алвес близок к принятию решения о своем будущем.

Напомним, что 34-летний бек в июне прекратил сотрудничество с «Ювентусом», чтобы, как казалось, перебраться в «Манчестер Сити», где тренером является Хосеп Гвардиола, знакомый Алвесу по совместной работе в «Барселоне», однако недавно в борьбу за игрока вклинился ПСЖ.

Ожидается, что Алвес уже сегодня примет окончательное решение насчет того, где он продолжит карьеру.