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СМИ: «Себальос уже прошёл медобследование в Мадриде и заключил контракт с „Реалом“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Реал, Себальос Даниэль
Сегодня, 10:00 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос уже заключил контракт с «Реалом», утверждают в Испании.

По слухам, 20-летний хавбек прилетал чартерным рейсом в Мадрид, где прошел медобследование и поставил подпись под трудовым соглашением со «сливочными», после чего улетел обратно.

Сообщается, что руководство «Бетиса» было поставлено в известность, несмотря на то, что между самими клубами пока еще нет соглашения по трансферу игрока.

Ожидается, что Себальос будет представлен «Реалом» общественности 20 июля.

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