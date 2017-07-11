СМИ: «Себальос уже прошёл медобследование в Мадриде и заключил контракт с „Реалом“»

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос уже заключил контракт с «Реалом», утверждают в Испании.

По слухам, 20-летний хавбек прилетал чартерным рейсом в Мадрид, где прошел медобследование и поставил подпись под трудовым соглашением со «сливочными», после чего улетел обратно.

Сообщается, что руководство «Бетиса» было поставлено в известность, несмотря на то, что между самими клубами пока еще нет соглашения по трансферу игрока.

Ожидается, что Себальос будет представлен «Реалом» общественности 20 июля.