«Интер» нацелился на Матича

Полузащитник «Челси» Неманья Матич может продолжить карьеру в Италии.

Напомним, что хавбека сватали в «Манчестер Юнайтед», однако после того, как манкунианцы увели из-под носа «синих» форварда Ромелу Лукаку, отношения между клубами наверняка ухудшились.

По информации итальянских СМИ, в борьбу за 28-летнего серба включился «Интер». Отмечается, что «нерадзурри» уже контактировали с «синими» на предмет возможного трансфера футболиста. Лондонцы оценивают Матича в 40 млн евро.