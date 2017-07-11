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«Интер» нацелился на Матича
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Интер, Матич Неманья
Сегодня, 10:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Челси» Неманья Матич может продолжить карьеру в Италии.
Напомним, что хавбека сватали в «Манчестер Юнайтед», однако после того, как манкунианцы увели из-под носа «синих» форварда Ромелу Лукаку, отношения между клубами наверняка ухудшились.
По информации итальянских СМИ, в борьбу за 28-летнего серба включился «Интер». Отмечается, что «нерадзурри» уже контактировали с «синими» на предмет возможного трансфера футболиста. Лондонцы оценивают Матича в 40 млн евро.
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