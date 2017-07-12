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Агент: «У Насри есть варианты из Китая и двух топ-клубов Италии»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Рома, Милан, Насри Самир
Сегодня, 05:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в Китае или Италии. Об этом сообщил агент футболиста Ален Мильяччо:
«Есть возможность перехода Насри в Китай. Что касается Италии, есть два клуба, которые уже выходили на связь. Речь идёт о топовых командах. Спортивный директор „Ромы“ Мончи хорошо знает игрока по „Севилье“, а самому Насри очень нравится сам город. Сейчас мы хотим рассмотреть вариант продолжения карьеры в „Роме“».
Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего француза заинтересован «Милан».
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