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Маскерано приступил к тренировкам после травмы

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Маскерано Хавьер
Сегодня, 22:29 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Барселоны»  Хавьер Маскерано начал тренировки после травмы колена, полученной в финале Кубка Испании с «Алавесом» (3:1).

После матча у него был диагностирован надрыв задней капсулы правого колена. В общей сложности футболист пропустил шесть недель.

 

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