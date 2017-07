Маскерано приступил к тренировкам после травмы

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано начал тренировки после травмы колена, полученной в финале Кубка Испании с «Алавесом» (3:1).

После матча у него был диагностирован надрыв задней капсулы правого колена. В общей сложности футболист пропустил шесть недель.

❗️ Javier @Mascherano, who was injured in the Copa final on 27 May, is fit again and back in training: https://t.co/3qvplMhgMg #FCBlive pic.twitter.com/qVAhZStIMb

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2017 г.