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Маскерано приступил к тренировкам после травмы
Сегодня, 22:29 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано начал тренировки после травмы колена, полученной в финале Кубка Испании с «Алавесом» (3:1).
После матча у него был диагностирован надрыв задней капсулы правого колена. В общей сложности футболист пропустил шесть недель.
❗️ Javier @Mascherano, who was injured in the Copa final on 27 May, is fit again and back in training: https://t.co/3qvplMhgMg #FCBlive pic.twitter.com/qVAhZStIMb
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2017 г.
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