Маскерано приступил к тренировкам после травмы

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано начал тренировки после травмы колена, полученной в финале Кубка Испании с «Алавесом» (3:1).

После матча у него был диагностирован надрыв задней капсулы правого колена. В общей сложности футболист пропустил шесть недель.



