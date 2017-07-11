Тео Эрнандес с трудом набил мяч 6 раз во время представления его игроком «Реала»

Представление новичка «Реала» Тео Эрнандеса вышло немного скомканным.

19-летний футболист позабавил публику «Сантьяго Бернабеу», когда решил продемонстрировать свои навыки обращения с мячом.

Переволновавшийся футболист начал жонглировать «пятнистым», но уже на пятом касании утратил контроль над снарядом, а после шестого мяч и вовсе высоко взмыл в воздух, хотя Эрнандесу и удалось его кое-как укротить в момент приземления.