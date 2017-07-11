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Тео Эрнандес с трудом набил мяч 6 раз во время представления его игроком «Реала»
Сегодня, 11:48 | Источник: твиттер SoccerAM | Редакция: Антон Белюсь
Представление новичка «Реала» Тео Эрнандеса вышло немного скомканным.
19-летний футболист позабавил публику «Сантьяго Бернабеу», когда решил продемонстрировать свои навыки обращения с мячом.
Переволновавшийся футболист начал жонглировать «пятнистым», но уже на пятом касании утратил контроль над снарядом, а после шестого мяч и вовсе высоко взмыл в воздух, хотя Эрнандесу и удалось его кое-как укротить в момент приземления.
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Ничего страшного
Молодой и сразу в реал
Удачи
Парень просто от волнения,немного ориентир потерял...
мало ли,в 19 лет его подписывает лучший клуб мира.
Успехов ему с Реалом!