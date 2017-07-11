Кассационный суд Франции удовлетворил апелляцию Бензема

Кассационный суд Франции удовлетворил апелляцию нападающего «Реала» Карима Бензема по делу о шантаже своего экс-партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна и признал расследование в отношении Бензема несправедливым.

Дело передано на рассмотрение в парижскую Палату расследований, где и решат, стоит ли дальше предъявлять обвинения Бензема.

Напомним, что из-за разгоревшегося скандала Карим лишился места в сборной Франции.