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Кассационный суд Франции удовлетворил апелляцию Бензема

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Франция, Бензема Карим, Вальбуэна Матье
Сегодня, 16:24 | Источник: твиттер Get French Football News | Редакция: Антон Белюсь

Кассационный суд Франции удовлетворил апелляцию нападающего «Реала» Карима Бензема по делу о шантаже своего экс-партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна и признал расследование в отношении Бензема несправедливым.

Дело передано на рассмотрение в парижскую Палату расследований, где и решат, стоит ли дальше предъявлять обвинения Бензема.

Напомним, что из-за разгоревшегося скандала Карим лишился места в сборной Франции. 

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Сегодня 16:54, редактировал Сегодня 17:02
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