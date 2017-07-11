Ляказетт определился с игровым номером в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт будет играть за свой новый клуб под 9-м номером.

До 26-летнего француза с цифрой 9 на футболке за «канониров» выступал Лукас Перес, а до Переса - его тезка Полольски.

Отметим, что футболки с фамилией Ляказетта и девятым номером на спине уже появились в продаже в официальном магазине лондонского клуба.