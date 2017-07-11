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Ляказетт определился с игровым номером в «Арсенале»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 12:25 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт будет играть за свой новый клуб под 9-м номером.

До 26-летнего француза с цифрой 9 на футболке за «канониров» выступал Лукас Перес, а до Переса - его тезка Полольски.

Отметим, что футболки с фамилией Ляказетта и девятым номером на спине уже появились в продаже в официальном магазине лондонского клуба.

 

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