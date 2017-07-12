Рейтинг@Mail.ru

Дуглас Коста выбрал в «Ювентусе» 11-й номер

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Бавария, Ювентус, Коста Дуглас
Сегодня, 21:54 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Максим Коджеспиров

Новичок «Ювентуса» Дуглас Коста будет выступать за клуб под 11-м номером. Напомним, в «Баварии» футболист также выступал под 11-м номером.

Коста перебрался в «Ювентус» на правах аренды до конца предстоящего сезона.

 

 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:00
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Топ-10 дорогих футболистов по сумме всех трансферов
Хамес после выкупа «Баварией» его контракта может стать самым дорогим футболистом в истории по сумме трансферных затрат. «Соккер.ру» указывает ориентир для Родригеса.
Комментариев: 6
Вчера
16:24 Кассационный суд Франции удовлетворил апелляцию Бензема 5
12:25 Ляказетт определился с игровым номером в «Арсенале» 13
11:48 Видео Тео Эрнандес с трудом набил мяч 6 раз во время представления его игроком «Реала» 35
07:19 Фото Мата: «У Лукаку самые большие бутсы в мире» 19
05:57 Кэррик: «Уверен, Лукаку будет главным бомбардиром МЮ, за этим его и купили» 1
03:59 Руни: «Я не заслуживал поднимать над головой последние трофеи МЮ» 10
01:51 Лукаку: «Благодарю Ибрагимовича за его разрешение играть в МЮ под 9-м номером» 10
10 июля 2017
Станислав Горин
Второй номер. «Челси» допустил грубую ошибку?
Почти четыре года следили за Рюдигером – подписали! Но «Соккер.ру» обращает внимание, что Конте запрашивает элитных футболистов, а получает усиление с оговорками.
Комментариев: 14
Вадим Багров
Всегда говорят «нет». Фалькао для «Зенита»
Клубу из Санкт-Петербурга отказывали футболисты разного уровня – от студента из Аргентины до суперзвезд. «Соккер.ру» собирает целую команду с Суаресом во главе!
Комментариев: 30
все материалы по этой теме
Турниры