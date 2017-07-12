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Дуглас Коста выбрал в «Ювентусе» 11-й номер
Сегодня, 21:54 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Максим Коджеспиров
Новичок «Ювентуса» Дуглас Коста будет выступать за клуб под 11-м номером. Напомним, в «Баварии» футболист также выступал под 11-м номером.
Коста перебрался в «Ювентус» на правах аренды до конца предстоящего сезона.
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— JuventusFC (@juventusfc) 12 июля 2017 г.
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