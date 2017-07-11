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Мата: «У Лукаку самые большие бутсы в мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Мата Хуан Мануэль, Лукаку Ромелу
Сегодня, 07:19 | Источник: Твиттер Хуана Маты | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата с юмором поприветствовал в команде новичка Ромелу Лукаку, разместив в своём «твиттере» фото, где испанец запечатлён в бутсах 24-летнего форварда, перешедшего в МЮ из «Эвертона».

«Приветствую Ромелу Лукаку, он же – „Самые большие бутсы в мире“», — подписал фотографию Мата.

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