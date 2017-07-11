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Мата: «У Лукаку самые большие бутсы в мире»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Мата Хуан Мануэль, Лукаку Ромелу
Сегодня, 07:19 | Источник: Твиттер Хуана Маты | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата с юмором поприветствовал в команде новичка Ромелу Лукаку, разместив в своём «твиттере» фото, где испанец запечатлён в бутсах 24-летнего форварда, перешедшего в МЮ из «Эвертона».
«Приветствую Ромелу Лукаку, он же – „Самые большие бутсы в мире“», — подписал фотографию Мата.
Welcome @RomeluLukaku9 aka biggest boots EVER 👀😅🔴 @ManUtd pic.twitter.com/naof9thtgp
— Juan Mata García (@juanmata8) 10 июля 2017 г.
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