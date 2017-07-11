Мата: «У Лукаку самые большие бутсы в мире»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата с юмором поприветствовал в команде новичка Ромелу Лукаку, разместив в своём «твиттере» фото, где испанец запечатлён в бутсах 24-летнего форварда, перешедшего в МЮ из «Эвертона».

«Приветствую Ромелу Лукаку, он же – „Самые большие бутсы в мире“», — подписал фотографию Мата.