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«Рома» предложила «Лестеру» £ 30 млн за Мареза
Сегодня, 06:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Рома» сделала предложение «Лестер Сити» по приобретению вингера «лис» Рияда Мареза. Согласно источнику, римляне готовы заплатить за 26-летнего футболиста £ 30 млн.
Ранее сообщалось, что «Лестер» не собирается продавать Мареза дешевле, чем за £ 30 млн. В услугах игрока сборной Алжира также был заинтересован «Арсенал».
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