«Рома» предложила «Лестеру» £ 30 млн за Мареза

«Рома» сделала предложение «Лестер Сити» по приобретению вингера «лис» Рияда Мареза. Согласно источнику, римляне готовы заплатить за 26-летнего футболиста £ 30 млн.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не собирается продавать Мареза дешевле, чем за £ 30 млн. В услугах игрока сборной Алжира также был заинтересован «Арсенал».