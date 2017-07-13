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«Рома» предложила «Лестеру» £ 30 млн за Мареза

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Лестер Сити, Марез Рияд
Сегодня, 06:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

«Рома» сделала предложение «Лестер Сити» по приобретению вингера «лис» Рияда Мареза. Согласно источнику, римляне готовы заплатить за 26-летнего футболиста £ 30 млн.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не собирается продавать Мареза дешевле, чем за £ 30 млн. В услугах игрока сборной Алжира также был заинтересован «Арсенал».

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