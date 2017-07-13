«Челси» согласовал трансфер хавбека «Монако» Бакайоко

«Челси» и «Монако» договорились о переходе полузащитника «монегасков» Тьему Бакайоко, утверждает источник. Сообщается, что сумма сделки составит € 45 млн, а контракт с 22-летним французом будет рассчитан на 5 лет. О трансфере футболиста в «Челси» должно быть объявлено уже в эту пятницу.

Напомним, в услугах Бакайоко всерьёз был заинтересован «Манчестер Юнайтед».