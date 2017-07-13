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«Челси» согласовал трансфер хавбека «Монако» Бакайоко
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Монако, Челси, Ман Юнайтед, Бакайоко Тьему
Сегодня, 05:57 | Источник: Rmcsport.bfmtv.com | Редакция: Павел Молочный
«Челси» и «Монако» договорились о переходе полузащитника «монегасков» Тьему Бакайоко, утверждает источник. Сообщается, что сумма сделки составит € 45 млн, а контракт с 22-летним французом будет рассчитан на 5 лет. О трансфере футболиста в «Челси» должно быть объявлено уже в эту пятницу.
Напомним, в услугах Бакайоко всерьёз был заинтересован «Манчестер Юнайтед».
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