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Паредес будет играть в «Зените» под 5-м номером, Дриусси – под 11-м
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Дриусси Себастьян, Паредес Леандро, Полоз Дмитрий, Нобоа Кристиан, Кузяев Далер, Богаев Дмитрий, Жулиано, Жирков Юрий, Гарсия Хавьер, Новосельцев Иван, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 07:58 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Павел Молочный
Стали известны номера, под которыми игроки «Зенита» будут выступать в сезоне-2017/18 за петербургский клуб.
Себастьян Дриусси будет выходить на поле под номером 11. Леандро Паредес выбрал номер 5. Дмитрий Полоз будет играть под номером 7. Кристиан Нобоа выбрал номер 16. Далер Кузяев сыграет под номером 14. Дмитрий Богаев получил номер 88.
Жулиано сменил игровой номер на 10-й, Юрий Жирков — на 18-й, Хави Гарсия — на 6-й, Иван Новосельцев — на 25-й, Ибрагим Цаллагов — на 15-й.
О номерах Александра Ерохина и Дениса Терентьева будет объявлено дополнительно.
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Передаст 69
Дзюба 69
Какорен 69
кароче, им там в этой лазурной лагуне всем 69 подходит. кроме сани рязанцева, он как белая ворона в этом голубом поле