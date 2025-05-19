Президент «Ростова» опровергает сообщения об уходе руководства

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ситуацию в клубе, связанную с возможными перестановками в менеджменте.
На вопрос, что он может сказать о появившихся сегодня сведениях о ситуации в «Ростове», Арташес ответил:
Данная информация не соответствует действительности. Мы находимся в рабочем контакте с правительством области. Обсуждаем текущий сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, все решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас мы работаем в штатном режиме. На этой неделе матч в Махачкале, а на следующей очень важный для нас финал Кубка России.
«Ростов» находится на 8-ой строчке в таблице РПЛ, набрав 38 очков после 29 туров.