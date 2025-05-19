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Президент «Ростова» опровергает сообщения об уходе руководства

вчера, 15:11

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ситуацию в клубе, связанную с возможными перестановками в менеджменте.

На вопрос, что он может сказать о появившихся сегодня сведениях о ситуации в «Ростове», Арташес ответил:

Данная информация не соответствует действительности. Мы находимся в рабочем контакте с правительством области. Обсуждаем текущий сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, все решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас мы работаем в штатном режиме. На этой неделе матч в Махачкале, а на следующей очень важный для нас финал Кубка России.

«Ростов» находится на 8-ой строчке в таблице РПЛ, набрав 38 очков после 29 туров.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:01, ред.
Как там у Льва Толстого...: " Ростов, ..., выпьем с горя!
альсато
альсато
вчера в 16:24
Все это происки Чемберлена))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:38
Разумеется дыма без огня не бывает. А разговоры о перетряске в Ростове не на пустом месте возникли. Всплывала фамилия Ивана Саввиди, теперь Андрея Чайки. Они видимо хотят долю иметь в этом клубе.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ cvabkp3czmp2 (раскрыть)
вчера в 15:27
Ну так и ушёл бы после окончания сезона. Клуб же продолжает играть, все работают на своих местах. А так получается, что не ушёл, а свалил.
cvabkp3czmp2
cvabkp3czmp2
вчера в 15:17
Валера не зря ушел, видать что-то знал.
Гость
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