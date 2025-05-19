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«Брайтон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 13:26
«Брайтон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» – «Ливерпуль», который состоится 19 мая 2025 года

«Брайтон»

«Брайтон» провел средний сезон, в котором не смог зацепиться за зону еврокубков, ведь в нескольких поединках команда не добирала очков. На данный момент коллектив идет ан девятом месте с 55 баллами и уступает по дополнительным показателям «Брентфорду» но имеет матч в запасе и обойдет конкурента даже в случае ничьей в этой встрече.

10 мая «Брайтон» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» явно доигрывает сезон, о чем говорят последние результаты команды, где они не имеют мотивации. Для «красных» очень удачно сложился футбольный год, ведь клуб досрочно выиграл в АПЛ и сейчас все мысли об отдыхе и клубном чемпионате мира. В игре с «Брайтоном» не стоит ждать от гостей особенных усилий, чтобы победить в этой игре.

11 мая «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), а четвертого числа проиграл на выезде мотивированному «Челси» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брайтон» – 2.37
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Ливерпуль» – 2.85
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.45
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.7

Статистика

  • «Ливерпуль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из восьми последних матчей «Брайтона» завершились тоталом больше 2.5 мячей на своем поле
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Брайтона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. Предполагаем, что в этой игре «Брайтон» будет больше хотеть победы, чем «Ливерпуль» и добьется ее в этот раз.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:50
Матч сложный с точки зрения мотивации Ливерпуля - пробую ТБ (3).
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