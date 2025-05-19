«Брайтон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 13:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» – «Ливерпуль», который состоится 19 мая 2025 года

«Брайтон»

«Брайтон» провел средний сезон, в котором не смог зацепиться за зону еврокубков, ведь в нескольких поединках команда не добирала очков. На данный момент коллектив идет ан девятом месте с 55 баллами и уступает по дополнительным показателям «Брентфорду» но имеет матч в запасе и обойдет конкурента даже в случае ничьей в этой встрече.

10 мая «Брайтон» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» явно доигрывает сезон, о чем говорят последние результаты команды, где они не имеют мотивации. Для «красных» очень удачно сложился футбольный год, ведь клуб досрочно выиграл в АПЛ и сейчас все мысли об отдыхе и клубном чемпионате мира. В игре с «Брайтоном» не стоит ждать от гостей особенных усилий, чтобы победить в этой игре.

11 мая «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), а четвертого числа проиграл на выезде мотивированному «Челси» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 2.37

Ничья – 3.8

Победит «Ливерпуль» – 2.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.45

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.7

Статистика

«Ливерпуль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «Брайтона» завершились тоталом больше 2.5 мячей на своем поле

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Брайтона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. Предполагаем, что в этой игре «Брайтон» будет больше хотеть победы, чем «Ливерпуль» и добьется ее в этот раз.