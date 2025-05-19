«Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон» который состоится 20 мая 2025 года

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб впервые в своей истории выиграл стоящий трофей, коим является кубок ФА . Тем не менее, в АПЛ результаты команды не такие высокие. На данный момент текущее место команды в турнирной таблице – двенадцатое, однако «Кристал Пэлас» будет доигрывать оставшиеся два тура без турнирной мотивации, как и его нынешний соперник.

17 мая «Кристал Пэлас» обыграл в финале кубка ФА «Манчестер Сити» (1:0), а 11 числа одолел «Тоттенхэм» (2:0).

«Вулверхэмптон»

«Волки» очень слабо начали нынешний сезон, но в его конце сумели немного исправить ситуацию и сейчас располагаются уже на 14 месте. В активе «Вулверхэмптона» 41 балл и этого больше, чем достаточно, чтобы не переживать о сохранении прописки в АПЛ . Гости постараются хорошо выглядеть на фоне свежего обладателя кубка ФА и реализовать свои моменты у ворот соперника, в отличие от «Манчестер Сити».

10 мая «Вулверхэмптон» проиграл «Брайтону» (0:2), а второго мая минимально уступил на выезде «Манчестер Сити»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.55

Ничья – 3.25

Победит «Вулверхэмптон» – 2.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.92

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.88

Статистика

«Кристал Пэлас» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах

«Вулверхэмптон» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних встречи между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз