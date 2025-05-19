«Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон» который состоится 20 мая 2025 года
«Кристал Пэлас»
Лондонский клуб впервые в своей истории выиграл стоящий трофей, коим является кубок ФА. Тем не менее, в АПЛ результаты команды не такие высокие. На данный момент текущее место команды в турнирной таблице – двенадцатое, однако «Кристал Пэлас» будет доигрывать оставшиеся два тура без турнирной мотивации, как и его нынешний соперник.
17 мая «Кристал Пэлас» обыграл в финале кубка ФА «Манчестер Сити» (1:0), а 11 числа одолел «Тоттенхэм» (2:0).
«Вулверхэмптон»
«Волки» очень слабо начали нынешний сезон, но в его конце сумели немного исправить ситуацию и сейчас располагаются уже на 14 месте. В активе «Вулверхэмптона» 41 балл и этого больше, чем достаточно, чтобы не переживать о сохранении прописки в АПЛ. Гости постараются хорошо выглядеть на фоне свежего обладателя кубка ФА и реализовать свои моменты у ворот соперника, в отличие от «Манчестер Сити».
10 мая «Вулверхэмптон» проиграл «Брайтону» (0:2), а второго мая минимально уступил на выезде «Манчестер Сити»
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кристал Пэлас» – 2.55
- Ничья – 3.25
- Победит «Вулверхэмптон» – 2.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.92
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.88
Статистика
- «Кристал Пэлас» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Вулверхэмптон» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних встречи между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что хозяева находятся на большом эмоциональном подъеме после победы в кубке ФА и смогут добиться еще одного успеха.