Чемпион Италии определится в последнем туре. «Интер» и чудо-проект Конте сделали этот сезон шикарным

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сегодня, 16:00

Предстоит красивая развязка.

Витиеватый путь

Непривычно видеть, что к заключительному туру в Серии А всё ещё неизвестен чемпион. Несколько компонентов сложились в интригу вплоть до финиша. Во-первых – неровный сезон «Интера». Симоне Индзаги закрепил команду в статусе фаворита Серии А и претендента на ЛЧ . При этом команда не так хороша, чтобы сохранять стабильность, играя в двух престижнейших турнирах. Когда доходили до финала в прошлый раз, этому предшествовали мучения в первой части кампании.

Во-вторых, Антонио Конте неожиданно быстро мобилизовал все силы «Наполи». Просевшая после скудетто команда вдруг снова включилась в гонку. Позднее добавилась «Аталанта». В то же время что тем, что другим не хватало опыта и стабильности – это гарантировало интересную гонку.

«Нерадзурри» набрали ход к зиме, неаполитанцы и бергамаски примерно в тот же период просели. Казалось, всё идёт по стандартному сценарию – хладнокровный «Интер» наказывает соперников за ошибки и за счёт этого забирает титул. Сложилось почти всё – только ошибки самих миланцев в план не входили.

Весной «Интер» уже потерял очки с «Наполи» и «Пармой», а во второй половине апреля случились два поражения подряд – 0:1 от «Болоньи» и «Ромы». «Наполи» опять вырвался в лидеры. Но поскольку и те, и другие не в лучшей форме, неаполитанцы тоже оторваться не успели. В предпоследнем туре «Наполи» и «Интер» снова потеряли очки – сыграли вничью с «Пармой» и «Лацио» . Так что к финишной прямой разрыв между командами – один балл.

У «Интера» более тяжёлый соперник

В этом плане неаполитанцам повезло чуть больше. Что тем, что другим достался соперник из середины турнирной таблицы. При этом «Кальяри» гораздо менее опасен для команды Антонио Конте. «Красно-синие» большую часть чемпионата болтаются примерно на той же высоте, на коротком отрезке даже опускались в зону вылета. За весь сезон из топ-клубов о них запнулись только «Юве», «Милан» и «Аталанта» – причём в момент игрового спада.

«Комо» для «Интера», на первый взгляд, – соперник того же толка. Это дебютант Серии А, который идёт на окраине топ-10. Только дело в том, что сейчас подопечные Сеска Фабрегаса на подъёме. В первой части сезона «Комо» тяжело адаптировался к элитному дивизиону. А вот в концовке сезона выглядит гораздо увереннее – весной команда проиграла лишь дважды, оба раза – в первой половине марта. В матчах со всеми соперниками примерно своей весовой категории в апреле и начале мая банда Фабрегаса одерживала победу. Сейчас это 10-я команда Серии А – и на самом деле нет никакой уверенности, что «нерадзурри» с ней справятся.

Неаполитанцам не хватает стабильности и опыта

У текущего лидера Серии А другая проблема – «Наполи» и сам слишком нестабилен, чтобы говорить о победе на классе. Неаполитанцы были хороши на свежих эмоциях, когда шли первые месяцы сотрудничества с Конте. После короткой лихорадки выстрелили на отрезке в декабре-январе – выдали семь побед подряд.

Весь отрезок, начиная с февраля, неаполитанцы проводят на морально-волевых. Коллектив на дистанции 23-29 туров одержал лишь одну победу – причём играли тогда не только с клубами уровня «Лацио» и «Интера» – были и «Комо», «Удинезе», «Венеция». «Парма» и «Дженоа» недалеко ушли от «Кальяри» – но в обоих случаях «Наполи» наиграл только на ничью.

Сам Конте отлично описал, что творится в головах внезапных претендентов на титул перед заключительным туром:

Мы близки к скудетто, но нужно сделать последний шаг. Его нам надо будет сделать дома перед своими фанатами. Сезон был полон трудностей, но мы никогда не жаловались. Хорошо, что он завершается, потому что мы теряем футболистов. При этом мы продолжаем бороться. Надеюсь, эти парни смогут стать чемпионами. Для меня победа стала бы платой за все силы, которые я вложил в этом сезоне. Я выложился по полной. Я очень устал и просто жду конца чемпионата.

В тренерской дуэли у Конте небольшое преимущество

Всё сводится к состоянию команд, но тут тоже нет однозначного преимущества. Неаполитанцы лишились сразу двух ведущих футболистов – лидера обороны Алессандро Буонджорно и важного элемента в центральной оси Станислава Лоботки. При этом «нерадзурри» сами остались без Лаутаро Мартинеса и Давиде Фраттези.

«Наполи» трясёт не первую неделю, но и «Интер» нестабилен, борясь сразу за три трофея. К началу мая «нерадзурри» подошли к решающим стадиям в борьбе за Кубок Италии, скудетто и ЛЧ . На этой почве в полуфинале Кубка неожиданно пропустили дальше «Милан». Перед первой игрой полуфинала главного еврокубка уступили «Роме», между матчами с «Барсой» с трудом обыграли «Верону».