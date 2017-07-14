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ЦСКА сыграет с АЕКом, «Истанбулом», «Ниццей», «Янг Бойз» или «Стяуа»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Жеребьевки, Истанбул, ЦСКА, АЕК, Ницца, Янг Бойз, ФКСБ
Сегодня, 02:46 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

В пятницу в 13.00 по мск. в швейцарском Ньоне начнётся жеребьёвка 3-х отборочных раундов отборочных раундов Лиги чемпионов. ЦСКА, оказавшийся в числе «сеяных» вместе с киевским «Динамо», «Аяксом», «Викторией» Пльзень и «Брюгге», предстоит сыграть с афинским АЕКом, «Истанбулом», «Ниццей», «Янг Бойз» или «Стяуа». Первые матчи состоятся 25 и 26 июля, ответные - 1 и 2 августа.

Среди тех, кто стал чемпионами своих стран, напрямую в 3-й отборочный раунд вышли «Славия» Прага, «Олимпиакос» и «Вииторул». К ним присоединятся 17 лучших команд из 2-го раунда, которые определятся 19 июля. В среду состоялись первые матчи раунда.

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