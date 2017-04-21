Стали известны полуфинальные пары в Лиге Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. За выход в финал турнира между собой сразятся:

«Аякс» - «Лион»

«Сельта» - «Манчестер Юнайтед»

Матчи данной стадии пройдут 4 и 11 мая.

Ранее состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов.