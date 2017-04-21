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Стали известны полуфинальные пары в Лиге Европы

Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Жеребьевки, Ман Юнайтед, Сельта, Лион, Аякс
Сегодня, 14:16 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. За выход в финал турнира между собой сразятся:

«Аякс» - «Лион»

«Сельта» - «Манчестер Юнайтед»

Матчи данной стадии пройдут 4 и 11 мая.

Ранее состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов.

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