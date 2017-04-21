Стали известны полуфинальные пары в Лиге Европы
Сегодня, 14:16 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. За выход в финал турнира между собой сразятся:
«Аякс» - «Лион»
«Сельта» - «Манчестер Юнайтед»
Матчи данной стадии пройдут 4 и 11 мая.
Ранее состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов.
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Или войдите через
А вот твой вулкан начинает бурлить))
А то чет английское днище надоело уже отскакивать.
МЮ 6 место в АПЛ.
И все довольны)