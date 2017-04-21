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Результаты жеребьёвки полуфиналов Лиги чемпионов

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Жеребьевки, Реал, Атлетико М, Ювентус, Монако
Сегодня, 13:18 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. На стадии 1/2 финала турнира между собой сразятся следующие клубы:

«Реал» Мадрид - «Атлетико» Мадрид

«Монако» - «Ювентус»

Матчи данной стадии пройдут 2/3 и 9/10 мая. Финал турнира состоится 3 июня в Кардиффе.

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