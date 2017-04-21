Результаты жеребьёвки полуфиналов Лиги чемпионов
Сегодня, 13:18 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. На стадии 1/2 финала турнира между собой сразятся следующие клубы:
«Реал» Мадрид - «Атлетико» Мадрид
«Монако» - «Ювентус»
Матчи данной стадии пройдут 2/3 и 9/10 мая. Финал турнира состоится 3 июня в Кардиффе.
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Отличные полуфиналы!
Атлетико - Ювентус - жду именно такого финала!
Отличные полуфиналы!
Атлетико - Ювентус - жду именно такого финала!
ну ничего, с атлетико замыкалду не суждено столько назамыкать)
Симеоне обязан их разобрать.
Жаль только повылазили уже через пару дней после матча ))
Атлетико сильный клуб и кубковый боец.
Будем надеяться и верить в РЕАЛ!
Ненавидят их все больше и больше.
Правильной дорогой идете товарищи, в ногу с судьями.
Не тормозите.
И вообще брысь отсюда.
Здесь серьезные ребята обсуждают жеребьевку четырех сильнейших команд Европы !
Уверен в нём на этот раз почему то.