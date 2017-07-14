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ЦСКА встретится с АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
Сегодня, 13:20 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб ЦСКА попал в число сеяных команд.
Жребий уготовил «армейцам» в соперники греческий АЕК.
Первые матчи пройдут 25/26 июля, ответные - 1/2 августа
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П.С. Да знаем мы ,что "наш"АЕК в ЛЕ играет)Кстати выйграл первый матч 2го раунда квалификации).Может с Зенитом встретится.
ой
погодите