Рейтинг@Mail.ru

ЦСКА встретится с АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, АЕК
Сегодня, 13:20 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб ЦСКА попал в число сеяных команд. 

Жребий уготовил «армейцам» в соперники греческий АЕК.

Первые матчи пройдут 25/26 июля, ответные - 1/2 августа

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:30
ответ пользователю Воин666 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:30
ответ пользователю Likov (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:28
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 13:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:27
ответ пользователю adeptch69 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:27
ответ пользователю adeptch69 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  -1
kts
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  -1
Сегодня 13:26
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:24
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:24
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 13:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:23
ответ пользователю Chok chok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:36 Ахметов отправлен в дубль «Рубина» из-за конфликта с клубом 15
Вчера
Станислав Горин
Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РФПЛ 2017/18
Соккер.ру» предлагает поделиться прогнозами на стартующий футбольный сезон. Выбирайте чемпиона, участников еврокубков и места для всех клубов лиги!
Комментариев: 62
22:16 РФС временно снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков 7
22:09 «Томь» оштрафована на 50 тысяч рублей 5
21:32 Женский футбольный клуб вошел в структуру ЦСКА 24
21:14 ЦСКА откроет интерактивный музей на «ВЭБ Арене» 13
20:16 Фото «Локомотив» представил форму для Лиги Европы 14
19:48 Фото Акинфеев получил приз лучшему игроку сезона в ЦСКА, но отдал его Марио Фернандесу 29
19:32 «Зенит» полностью сменил состав селекционного отдела 16
19:26 В Петербурге задержан проектировщик «Крестовского» 47
все материалы по этой теме
Турниры