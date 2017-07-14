Егоров: «Если игрок материт судью, его надо удалять»

Российский рефери Александр Егоров, завершивший в июле арбитражную карьеру, рассказал о своем отношении к матерным словам на футбольном поле:

«На протяжении всей карьеры я старался быть приветливым, но недавно сорвался. Судил матч „Оренбург“ — „СКА-Хабаровск“. Не знаю, к чему привыкли ребята из ФНЛ — может, там молодые арбитры позволяют так с собой разговаривать? Минут 25 объяснял им языком „свистка и тела“, что так нельзя. Пару раз даже матюкнулся — это было для меня впервые.

Если удалять за каждое матерное слово, к пятой минуте играть будет некому. С другой стороны, если футболист через всё поле бежит к судье и кроет его на чём свет стоит, то надо показывать красную. Если проглотишь — всё, можно заканчивать".