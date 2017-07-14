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«Сампдория» нацелилась на Уилшира

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Сампдория, Уилшир Джек
Сегодня, 10:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

«Сампдория» заинтересована в приобретении полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира, сообщают в Италии.

Минувший сезон 25-летний футболист сборной Англии провел в «Борнмуте» на правах аренды и вряд ли он входит в планы Арсена Венгера на следующий сезон.

По предварительным оценкам, сделка обойдется итальянскому клубу в 10 млн евро.

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