«Сампдория» нацелилась на Уилшира

«Сампдория» заинтересована в приобретении полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира, сообщают в Италии.

Минувший сезон 25-летний футболист сборной Англии провел в «Борнмуте» на правах аренды и вряд ли он входит в планы Арсена Венгера на следующий сезон.

По предварительным оценкам, сделка обойдется итальянскому клубу в 10 млн евро.