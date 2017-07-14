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ПСЖ желает приобрести Белотти
Сегодня, 10:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
ПСЖ не удалось убедить «Монако» отпустить Килиана Мбаппе в Париж, поэтому столичный клуб переключился на форварда «Торино» Андреа Белотти.
«Красно-синие» уже предпринимали попытку заполучить талантливого игрока, но пока не достигли успеха.
Президент туринского клуба ранее сообщил, что «Торино» не отпустит Белотти дешевле ста миллионов евро.
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