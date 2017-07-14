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ПСЖ желает приобрести Белотти

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Торино, Белотти Андреа
Сегодня, 10:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

ПСЖ не удалось убедить «Монако» отпустить Килиана Мбаппе в Париж, поэтому столичный клуб переключился на форварда «Торино» Андреа Белотти.

«Красно-синие» уже предпринимали попытку заполучить талантливого игрока, но пока не достигли успеха.

Президент туринского клуба ранее сообщил, что «Торино» не отпустит Белотти дешевле ста миллионов евро.

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