ПСЖ желает приобрести Белотти

ПСЖ не удалось убедить «Монако» отпустить Килиана Мбаппе в Париж, поэтому столичный клуб переключился на форварда «Торино» Андреа Белотти.

«Красно-синие» уже предпринимали попытку заполучить талантливого игрока, но пока не достигли успеха.

Президент туринского клуба ранее сообщил, что «Торино» не отпустит Белотти дешевле ста миллионов евро.