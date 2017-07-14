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Источник: «„Реал“ предпримет новую попытку заполучить Де Хеа»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Де Хеа Давид
Сегодня, 09:54 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Роман Мельник
По сообщениям ESPN FC, «Реал» желает укрепить вратарскую позицию.
До недавнего времени «сливочные» не оставляли надежд подписать голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, но тот продлил контракт с «россонери». Другой целью был вратарь «Челси» Тибо Куртуа, но английский клуб, по слухам, свернул все переговоры по игроку.
Теперь «Реал» готов вернуться к варианту со стражем ворот «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа.
Отмечается, что испанский кипер мечтает вернуться в родной город, но манкунианцы наотрез отказываются его продавать. Тем не менее, «сливочные» намерены сделать новое предложение.
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