Источник: «„Реал“ предпримет новую попытку заполучить Де Хеа»

По сообщениям ESPN FC, «Реал» желает укрепить вратарскую позицию.

До недавнего времени «сливочные» не оставляли надежд подписать голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, но тот продлил контракт с «россонери». Другой целью был вратарь «Челси» Тибо Куртуа, но английский клуб, по слухам, свернул все переговоры по игроку.

Теперь «Реал» готов вернуться к варианту со стражем ворот «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа.

Отмечается, что испанский кипер мечтает вернуться в родной город, но манкунианцы наотрез отказываются его продавать. Тем не менее, «сливочные» намерены сделать новое предложение.