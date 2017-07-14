«Монако» отказался от предложенных за Менди 45 млн евро от «Манчестер Сити»

Французская пресса утверждает, что «Манчестер Сити» предложил «Монако» 45 млн евро за трансфер 22-летнего защитника Бенджамина Менди. Монегаски не желают, чтобы их талантливый состав «растащили на запчасти», и отказались от этого предложения.

Отмечается, что «горожане» не собираются опускать руки и сделают еще одно предложение.

Ранее сообщалось, что сам Менди был бы рад перейти в «Манчестер Сити».