Агент Бонуччи сегодня встретится с руководством «Ювентуса»

«Милан» в шаге от приобретения защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и даже, по слухам, успел достичь принципиальной договоренности со «старой синьорой».

Сообщается, что Алессандро Луччи, агент футболиста, сегодня встретится с руководством «бьянконери» и согласует оставшиеся детали грядущего трансфера. Сумма сделки, по неофициальной информации, составит 40 млн евро.