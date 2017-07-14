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Агент Бонуччи сегодня встретится с руководством «Ювентуса»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Милан, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 10:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
«Милан» в шаге от приобретения защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и даже, по слухам, успел достичь принципиальной договоренности со «старой синьорой».
Сообщается, что Алессандро Луччи, агент футболиста, сегодня встретится с руководством «бьянконери» и согласует оставшиеся детали грядущего трансфера. Сумма сделки, по неофициальной информации, составит 40 млн евро.
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Ну и плюс я за возрождение Милана. Италии нужны сильные клубы для осаждения гегемонии испанцев в европе.