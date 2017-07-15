Моуриньо: «МЮ нужно подписать ещё двух футболистов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что клуб собирается подписать ещё двух новичков в это трансферное окно:

«Не хотел бы я оказаться на месте Эда Вудворда (Прим. - исполнительный директор МЮ) во время переговоров, потому что всё это очень сложно. Может быть, у нас не получится подписать двоих новичков, но нам нужен хотя бы ещё один, чтобы у нас было больше вариантов. Есть игроки, которые числятся в составе, но выходить на поле не смогут ещё несколько месяцев. Речь идёт о Рохо, Янге, Шоу и Златане, если он остаётся.

Нам нужно ещё два приобретения или хотя бы одно. Но я не хочу называть имён. Думаю, это будет не очень правильно. Мы не успокоимся на покупке Лукаку и Линделёфа. Нам нужно больше новичков. Мы хотели приобрести четырёх футболистов, так что работа проделана только на 50 процентов».