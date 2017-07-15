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«Спартак» - обладатель Суперкубка России

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 00:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче за Суперкубок России «Спартак» дожал «Локомотив» в дополнительное время и завоевал трофей.

Москва, стадион «Локомотив».

«Спартак» - «Локомотив» - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1 - Д.В.)
Голы: Луис Адриано 100, Промес 113 — Фернандеш 116.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Джано 71), Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов (Ан. Миранчук 103), И. Денисов (Коломейцев 111), Баринов, Фарфан, Ал. Миранчук, Ари.
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Пейчинович 42, Луис Адриано 62, Баринов 76, Ещенко 80, Джикия 96, Боккетти 116.

Судья: Владислав Безбородов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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