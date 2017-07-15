«Спартак» - обладатель Суперкубка России
В матче за Суперкубок России «Спартак» дожал «Локомотив» в дополнительное время и завоевал трофей.
Москва, стадион «Локомотив».
«Спартак» - «Локомотив» - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1 - Д.В.)
Голы: Луис Адриано 100, Промес 113 — Фернандеш 116.
«Спартак»: Ребров, Джикия, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Джано 71), Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов (Ан. Миранчук 103), И. Денисов (Коломейцев 111), Баринов, Фарфан, Ал. Миранчук, Ари.
Главный тренер: Юрий Семин.
Предупреждения: Пейчинович 42, Луис Адриано 62, Баринов 76, Ещенко 80, Джикия 96, Боккетти 116.
Судья: Владислав Безбородов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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