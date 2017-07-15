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Фанат «Спартака» сломал нос во время празднования гола Луиса Адриано

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 00:12 | Источник: Твиттер журналиста Елены Григорьевской | Редакция: Дмитрий Кристя

Фанат «Спартака» пострадал, когда праздновал гол Луиса Адриано в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1). Болельщик упал на стекло и сломал нос.

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