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Промес - лучший игрок матча «Спартак» - «Локомотив»
Сегодня, 00:28 | Источник: Твиттер РФПЛ | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1). Хавбек вышел в стартовом составе «красно-белых», а на 113-й минуте забил второй гол своей команды, который оказался победным.
«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России.
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В семье все за всех.И только так.
Адриану забил нужный гол,но моментами в борьбе
позволял себе много лишних необоснованный грубостей...
А больше всех понравился Фернандо. Просто умница !
Весь матч провел на одном дыхании,всё подчищал,
цементировал опорку,раздавал просто прекрасные пасы,
и в общем,сыграл все 120 минут на высочайшем уровне !
С предсказуемой победой всех КБ!