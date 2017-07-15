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Промес - лучший игрок матча «Спартак» - «Локомотив»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: события, Промес Квинси
Сегодня, 00:28 | Источник: Твиттер РФПЛ | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1). Хавбек вышел в стартовом составе «красно-белых», а на 113-й минуте забил второй гол своей команды, который оказался победным. 

«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России.

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