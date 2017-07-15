Заболотный: «Удача была не на стороне „Тосно“»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1) в матче первого тура РФПЛ.

«Мы владели преимуществом. Первые минуты были немного суетливыми. Потом раскрепостились, стали играть агрессивнее. К сожалению, пропустили гол, который оказался ключевым. Не смогли додавить соперника, подвела реализация.

На игру настраивались, как обычно. Не было испуганных лиц и мандража, что будем играть в Премьер-Лиге с „Уфой“. Все ребята грамотно настроились и хорошо подошли к игре. Но, к сожалению, удача была не на нашей стороне», - сказал Заболотный.