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«Уфа» минимально переиграла «Тосно»

Матч: ТосноТосно0 : 1УфаУфа
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 19:26 | Редакция: Максим Коджеспиров

«Уфа» с минимальным счетом одержала победу над «Тосно» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.

Санкт-Петербург, стадион «Петровский».

«Тосно» - «Уфа» - 0:1 (0:0)
Гол: Сысуев 65.

«Тосно»: Юрченко, Чернов, Кутин (Абазов 54), Шахов, Дугалич, Галиулин, Карницкий, Кашчелан, Мелкадзе, Марков (Нуну Роша 65), Заболотный.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.

«Уфа»: Беленов, Тумасян, Аликин, Табидзе, Живоглядов, Пауревич, Засеев (Зубарев 75), Игбоун, Обляков (Сысуев 64), Сухов, Фатаи.
Главный тренер: Сергей Семак.

Предупреждения: Аликин 79, Дугалич 81, Живоглядов 83.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

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