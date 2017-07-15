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«Уфа» минимально переиграла «Тосно»
Сегодня, 19:26 | Редакция: Максим Коджеспиров
«Уфа» с минимальным счетом одержала победу над «Тосно» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский».
«Тосно» - «Уфа» - 0:1 (0:0)
Гол: Сысуев 65.
«Тосно»: Юрченко, Чернов, Кутин (Абазов 54), Шахов, Дугалич, Галиулин, Карницкий, Кашчелан, Мелкадзе, Марков (Нуну Роша 65), Заболотный.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
«Уфа»: Беленов, Тумасян, Аликин, Табидзе, Живоглядов, Пауревич, Засеев (Зубарев 75), Игбоун, Обляков (Сысуев 64), Сухов, Фатаи.
Главный тренер: Сергей Семак.
Предупреждения: Аликин 79, Дугалич 81, Живоглядов 83.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
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ироды заняли наш стад Петрович сссски